சசிகலா, ஓபிஎஸ் கைகோர்த்து கட்சியை கைப்பற்றணும்.. வெகுண்டெழுந்த 100 தேவர் அமைப்புகள்.. பரபர கடிதம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலாவும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இணைந்து செயல்பட்டு அதிமுகவை மீட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட தேவர் சமூக அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

அ.தி.மு.கவில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஓரங்கட்டப் பட்டிருப்பது தென் மாவட்டங்களில் உள்ள அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான மோதல் போக்கு சாதி ரீதியான மோதலாகவும் உருவெடுத்தது.

இந்நிலையில், அ.தி.மு.கவை மீண்டும் சசிகலாவும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இணைந்து மீட்டு, தேவரினத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமதிப்புக்கு காரணமானவர்களை தோற்கடிக்க வேண்டும் என அவர்களுக்கு தேவர் சமூக அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட்டாக கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

என்னிடம் அதிகாரமிருந்தால்..முதல் நாள் ஆணை! ஆர்ப்பாட்டத்தில் அன்புமணிக்கு வந்த கோபம்! என்ன பேசினார்?

English summary

The marginalization of O.Panneerselvam from ADMK has caused deep dissatisfaction among Thevar community. Thevar organizations have written a letter urging Sasikala and O.Panneerselvam to work together and rescue the AIADMK.