”திருக்குறள் ஆன்மிகம் கற்பிக்கிறது” சிலர் அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர்.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற திருக்குறள் மாநாட்டில், திருக்குறள் பற்றி தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பல்வேறு கருத்துக்களை பேசியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் திருக்குறள் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி கலந்து கொண்டுள்ளார். இந்த மாநாட்டில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசுகையில், திருக்குறள் ஆன்மிகத்தை கற்பிக்கிறது.

திருக்குறள் ஆகச்சிறந்த படைப்பு. ஆன்மிகமும், ஆழ்ந்த சிந்தனைகளையும் கொண்ட புத்தகம். அது நமது பாரத நாட்டின் பெருமை கொண்ட ஒன்று. ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்க இருக்க வேண்டும் என்று கூறும் ஒரு நூல் தான் திருக்குறள்.

”இந்தியாவின் அடையாளம் திருக்குறள்” சிலர் அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர்.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பரபர!

English summary

At the Thirukkural Conference held at Anna University, Tamil Nadu Governor RN Ravi spoke about various ideas about Thirukkural. He said, Thirukural is the National Identity of India.