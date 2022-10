இந்தி மொழி திணிப்பு, கடற்படை தாக்குதல்.. போராட்டத்தில் குதித்த விசிக! நவம்பர் 1ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

Chennai

சென்னை: சமீபத்தில் இந்திய கடல் எல்லையில் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் மீது இந்திய கடற்படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

அதேபோல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கல்வி நிலையங்களில் இந்தி மொழியை முதன்மையாக்க வேண்டும் என்று குடியரசு தலைவருக்கு பரிந்துரைத்திருந்தது.

இந்த விவகாரங்கள் தமிழக அரசியலில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து, இது தொடர்பாக மத்திய அரசைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார். இந்த போராட்டம் மொழிவழி தேசிய உரிமை நாளான நவம்பர் 1ம் தேதி நடைபெறும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

மாநில உரிமைகளை பறிப்பதா? பாஜக அரசை கண்டித்து மக்கள் திரள் ஆர்ப்பாட்டம்! திருமாவளவன் அறைக்கூவல்!

