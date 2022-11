6 பேர் விடுதலையில் தக்க பாடம்.. ராஜினாமா பண்ணுங்க! ஆளுநர் ரவி பதவி விலக திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

Chennai

சென்னை: பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது நளினி, முருகன் உள்ளிட்ட 6 பேரும் உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், "இந்த விடுதலை காலம் தாழ்ந்த விடுதலை என்றாலும் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு மூலம் நீண்ட கால ஏக்கம் தணிகிறது" என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

அதேபோல ஆளுநர் பதவி விலக வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஆளுநரின் கால தாமதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் கூறியிருந்த நிலையில் திருமாவளவன் இக்கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

While Perarivalan was acquitted, now 6 others including Nalini and Murugan have been acquitted by the Supreme Court. In this case, VCK President Thirumavalavan said, "Though this release period is short release, the long-term longing will be alleviated by this order of the court." He also insisted that the governor should resign. Thirumavalavan emphasized this point as the court had said in this case that the Governor's delay was unacceptable.