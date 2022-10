கடுமையான வேலை.. ஆனால் பணி நிரந்தரம் இல்லை! கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் குறித்து திருமாவளவன் கோரிக்கை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: அரசு கல்லூரிகளில் பணியாற்றும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது நீண்ட நாட்கள் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்.

இவ்வாறு கௌரவ விரிவுரையாளர்களாக பணியாற்றுபவர்களின் சான்றிதழ்கள் ஏற்கெனவே சரிபார்த்து முடித்துவிட்ட நிலையில் அவர்களை விரைவில் நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

It has been a long-standing demand that Guest lecturers working in government colleges should be made permanent. In this regard, the leader of the VCK, Thirumavalavan, has made a request to the Tamil Nadu government. He insisted that the certificates of those working as Guest lecturers should be made permanent as soon as they have already been verified.