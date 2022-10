தனித்துவிடப்படும் பாஜக.. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி எப்படி அமையும்? திருமாவளவன் பரபர பேச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் பாஜக தனித்து விடப்படும் என திருமாவளவன் ஆரூடம் தெரிவித்தார்.

ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உள்ள தனியார் சட்டக்கல்லூரிகளில் தமிழக மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் அங்கு படித்து வரும் தமிழக மாணவர்கள் சுமார் 50 பேர் தேர்வு எழுதிவிட்டு கார்களில் தமிழகம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்.

ஆந்திரா - தமிழ்நாடு எல்லையில் வடமாலைப்பேட்டை என்ற இடத்தில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களும், பொதுமக்களும் ஒன்று சேர்ந்து மாணவர்கள் வந்த கார் ஒன்றை அடித்து நொறுக்கினர். மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

மதவெறி பாஜகவை வீழ்த்தனும்.. 3ம் அணி வேண்டவே வேண்டாம்.. காங்கிரசுக்கு ஐடியா கொடுக்கும் திருமாவளவன்

