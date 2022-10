மதவெறி பாஜகவை வீழ்த்தனும்.. 3ம் அணி வேண்டவே வேண்டாம்.. காங்கிரசுக்கு ஐடியா கொடுக்கும் திருமாவளவன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛மதவெறி அரசியல் செய்யும் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும். சனாதானத்தை எதிர்க்கும் சக்திகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டும். இந்திய அரசியல் களத்தில் மூன்றாவது அணி ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உள்ளது'' என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.

சென்னை அசோக் நகரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவரும், எம்பியுமான திருமாவளவன் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடு, மத்திய பாஜக அரசின் செயல்பாடு, இந்திய பொருளாதாரம் குறித்து பல்வேறு முக்கிய விஷயங்களை திருமாவளவன் பேசினார். இதுதொடர்பாக திருமாவளவன் பேசியதாவது:

BJP, which is doing sectarian politics, should be defeated. Forces opposing the Sanadan should be united. The Congress party has the responsibility to prevent the formation of a third party in the Indian political arena,'' said Thirumavalavan, the leader of the Vichithu Chiruttagal Party.