மக்களே இது அவமானம் இல்லை.. அடையாளம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன "பஞ்ச்"

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மஞ்சப்பை அவமானம் அல்ல. அழகான நிறத்தில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பைகள் எல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்குக் கேடு விளைவிக்கும் தன்மை கொண்டவை என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் பிஸாஸ்டிக் பயன்பாட்டை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்பாட்டை தடுக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதையொட்டி துணிப்பை பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மீண்டும் மஞ்சப்பை என்ற விழிப்புணர்வு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். மாணவிகள், சுய உதவிக்குழு பெண்கள், காவல்துறையினர், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு மஞ்சள் பைகளை முதல்வர் வழங்கினார்.

Manjappai is not a shame. Chief Minister MK Stalin has said that all plastic bags in beautiful colors are harmful to the environment. Chief Minister Stalin said that the use of pistachios should be completely abolished in Tamil Nadu.