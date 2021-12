"பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சி.. எட்டிப் பார்த்தா" ஹெலிகாப்டர் விபத்தை நேரில் பார்த்தவரின் பயங்கர அனுபவம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: குன்னூர் அருகே இன்று முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் அவரது மனைவி உள்ளிட்டோர் பயணம் செய்த விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளானது. சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தனது பயங்கர அனுபவத்தை நிருபர்களிடம் விவரித்துள்ளார்.

Coonoor Chopper Crashஐ நேரில் பார்த்த Krishnasamy! | OneIndia Tamil

Mi-17V5 என்ற வகையை சேர்ந்த இந்த ஹெலிகாப்டர், சூலூரிலிருந்து வெலிங்டனுக்கு முற்பகல், 11.47 மணிக்கு புறப்பட்டுள்ளது.

இது 12.20 மணிக்கு குன்னூர் அருகேயுள்ள, காட்டேரி என்ற வனப் பகுதியில் திடீரென விழுந்து நொறுங்கியது.

இதையடுத்து, சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அங்கே தீப்பிடித்து எரிந்த நிலையில் அதில் பயணித்தவர்கள் பலரது உடல்கள் கருகிய நிலையில் மீட்கப்பட்டன.

English summary

Helicopter crash in Tamil nadu: Krishnaswamy who was the first eyewitness at the crash site says he heard a loud noise and that's when I saw the copter approaching. As it was descending, it caught on fire. It crashed into a big tree & was immediately engulfed in smoke.