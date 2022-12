எனது தந்தையின் பாட்டனார் கட்டிய கோவில் அது! தலைவர் குடும்பம் தான் பராமரிக்கிறது! துரை வைகோ விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: வைகோ குறித்த மதவாத சக்திகளின் அவதூறுகள் ஒருபோதும் எடுபடாது என மதிமுக தலைமைக் கழகச் செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

வைகோவின் பாட்டனார் கட்டிய கோவில் சுந்தர்ராஜ பெருமாள் கோவில் என புது தகவலையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பான துரை வைகோவின் பதிவு வருமாறு;

The allegations on my Father Vaiko will not be encouraged or accepted, says MDMK Durai Vaiko. He has also released new information that the Sundara raja Perumal Temple built by Vaiko's Pattanaar and Maintained by his family now.