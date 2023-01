"பணமதிப்பிழப்பை வைத்து அரசியல் செய்தவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய நேரமிது" சொல்வது அண்ணாமலை!

Chennai

சென்னை: மத்திய அரசின் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தமிழ்நாட்டில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை வைத்து அரசியல் செய்தவர்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

2016ம் ஆண்டு நவம்பர் 8ம் இரவு 500 மற்றும் 1,000 நோட்டுகள் செல்லாது என மத்திய அரசு திடீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இந்தியாவில் உள்ள கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க மத்திய அரசின் நடவடிக்கை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைக்காட்சியில் தோன்றி அறிவித்தார். மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் ஒரே இரவில் பல கோடி மதிப்பிலான இந்திய ரூபாய் புழக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை நன்கு ஆராய்ந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு இல்லை என்றும், அதனை நீதிமன்றம் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசின் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக 58 வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டன.

