எடப்பாடிக்கு அதிகாரம் போச்சு.. எங்கே ஆரம்பித்து எப்படி போய் நிற்கிறது? பார்த்தீர்களா!

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் தற்போது வரை அதிமுகவில் நடைபெற்று வரும் சர்ச்சைகளையும், மாற்றங்களையும் பார்க்கலாம்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு ஜூலை 11ம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் கூறியுள்ளது. இதனால் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடங்கியது முதல் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் இரு தரப்பும் வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளது வரை, அதிமுக கடந்து வந்த பாதையை பார்க்கலாம்.

English summary

The Election Commission has told the Supreme Court that the resolutions passed in the AIADMK general meeting held on July 11, 2022 were not accepted. At this stage, we can see the path taken by AIADMK since the issue of single leadership of AIADMK started until both parties announced their candidates in the Erode East by-election.