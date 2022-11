அவசர சட்டம் காலாவதியானது.. நிலுவையில் உள்ள மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிப்பாரா?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்ட மசோதாவிற்கு ஆளுநர் இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இதற்கிடையில், ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு எதிராக தமிழக அரசு கொண்டு வந்த அவசர சட்டம் காலாவதி ஆகியுள்ளது. இதனால், நிலுவையில் உள்ள மசோதாவிற்கு ஆளுநர் விரைந்து ஒப்புதல் அளிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய நவீன காலத்தில் இணைய கேம்கள் பெருகி வரும் சூழலில், ஆன்லைன் முறையில் ரம்மி போன்ற சூதாட்ட விளையாட்டுகள் பிரபலம் அடைந்தன.

இணையதளத்தில் பலரும் இது போன்ற ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை விளையாடி ஆயிரம், லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்தனர்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பிடிவாதம்... தமிழக அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டம் இன்று காலாவதியாகிறது!

English summary

The Governor has yet to give his assent to the bill brought in the Legislature against online gaming bill. Meanwhile, the Tamil Nadu government's ordinance against online gambling has expired. Due to this, there is an expectation that the governor will quickly approve the pending bill.