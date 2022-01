சபரிமலை ஐயப்பன் சன்னிதானத்தில் பக்தி பெருக்கோடு தரிசனம் செய்த பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை

Chennai

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பிரசித்தி பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். இதேபோல் துலாப்பள்ளியில் உள்ள அன்னதான முகாமுக்கும் அண்ணாமலை சென்றார். இது தொடர்பான படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியான அண்ணாமலை, தமிழக பாஜக தலைவராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து கட்சியில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறார். குற்றவாளிகளுக்கு பாஜகவில் இடமில்லை; கடினமாக உழைத்தால் அடிமட்ட தொண்டருக்கும் பதவி என்ற நிலையை ஏற்படுத்தி உள்ளனர்.

