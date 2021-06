சிஏஜி ரிப்போர்ட்.. எதிர்பார்த்தைவிட மோசம்.. சட்டசபையில் அதிமுகவை வெளுத்து வாங்கிய பிடிஆர்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக அரசின் நிதிநிலை எதிர்பார்த்தைவிட மோசமான அளவிற்கு உள்ளதாக கூறிய நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், வெளிப்படையாக கடந்த ஆட்சியில் சிஏஜி அறிக்கை வெளியாகி இருந்தால், நாங்கள் அன்றைக்கே கணக்கு போட்டிருப்போம். ஆனால் இதெல்லாம் வெளியே வரவில்லை என்று பெட்ரோல் டீசல் விலை குறிப்பு குறித்து கேட்ட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதில் அளித்தார்.

சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று விவாதத்தின் போது, திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில், பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது. மாநில நிதி நிலைமை அப்போதே உங்களுக்கு தெரியும். கடன் எவ்வளவு இருந்தது என்ற விவரமும் தெரிந்துதான் அறிவித்தீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்கள். இப்போது ஏதோதோ காரணத்தை சுட்டிக் காட்டுகிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.தியாகராஜன் பதில் அளித்து பேசுகையில், கொரோனா 2வது அலை இவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கும், அதற்காக அதிகமாக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. அடுத்து, 4 லட்சத்து 85 ஆயிரம் கோடி கடன் என்று வெளிப்படையாக உள்ளது. ஆனால் பல்வேறு காரணங்களுக்காக அதிக வட்டியுடன் தமிழக அரசு கடன் வாங்கியுள்ளது. அதுபற்றி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் தெரிய வருகிறது.

+2 தேர்வை ரத்து செய்த மாநிலங்கள்.. ஜூலை 31க்குள் ரிசல்ட் வெளியிட வேண்டும்.. உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

why TN CAG reports delay last five years? finance minister PTR Palanivel thiyagarajan explained in the assembly. he said govt financial Worse than expected due to CAG reports delay.