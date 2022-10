“ஆழமான பாச உணர்வுடன், இஸ்லாமியர் அனைவருக்கும்..” - மிலாடி நபி வாழ்த்து தெரிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மீலாதுன் நபி திருநாளை முன்னிட்டு இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணல் நபிகள் நாயகம் பிறந்த நாளான மீலாதுன் நபி திருநாளை முன்னிட்டு, இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நல்வாழ்த்துகள் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏழைகளின் மீது இரக்கம் காட்டுபவராகவும், ஆதரவற்றோரை அரவணைத்து ஆதரவுக் கரம் நீட்டுபவராகவும் கருணையின் அடையாளமாக விளங்கியவர் நபிகள் நாயகம் என தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN Chief Minister M.K.Stalin has said that on the occasion of Milad-un-Nabi, which is the birthday of the Holy Prophet, my heartiest greetings to all Muslim people. CM Stalin said that he wishes with deep affection for the Muslim community.