75 வருட சுதந்திர வரலாற்றில் எந்த முதல்வரும் செய்யாத சாதனை..! மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கி.வீரமணி புகழாரம்!

தன்னை முன்னிலைப்படுத்தாது, நாட்டு நலனையே முன்னிலைப்படுத்துகிறார்!

‘எமது மாநிலம் முதல் மாநிலமாக வேண்டும்; அதுவே எனது விருப்பம்‘' என்று, தன்னை முன்னிலைப்படுத்தாது, நாட்டு நலனையே முன்னிலைப்படுத்தி மேலும் அடக்கத்தின் பெட்டகமாகிறார்!

சமூகநீதிப் பயணத்தில் சிறந்த ஒரு மைல்கல்

இன்று அவர் உருவாக்கியுள்ள ‘சமூகநீதி கண்காணிப்புக் குழு' என்ற குழு, இந்திய வரலாற்றில் சமூகநீதிப் பயணத்தில் சிறந்த ஒரு மைல்கல். ஒரு வரலாற்று வழிகாட்டும் திருப்பம்! இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள முகப்புரை (Preamble) பற்றி அரசமைப்புச் சட்ட வல்லுநர்கள் குறிப்பிடும்போது, ‘‘Preamble of the Constitution has been framed with great care and deliberation. It reflects the high purpose and noble objective of the Constitution- makers. It is the Soul of the constitution" என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு, "நீதிகளை மக்களுக்கு அளிப்பதே அதன் முதற்பணி. சமூகநீதி, பொருளாதார நீதி, அரசியல் நீதி ஆகியவற்றை மக்களுக்குப் பெற்றுத் தருவதே இலக்கு" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.