'மாநிலங்களை கொத்தடிமைபோல் கையேந்த வைக்கிறது'..மத்திய அரசு மீது ஸ்டாலின் சுளீர் அட்டாக்.. பரபர பேச்சு

சென்னை: தமிழகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களை கொண்டு வந்து மக்களின் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்து விட்டார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

தேர்தலுக்கு முன்பாக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது மத்திய பாஜக அரசை சரமாரியாக தாக்கியது திமுக. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு அந்த அளவுக்கு நேரடியாக ஏதும் தாக்கி பேசவில்லை. குறிப்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் மத்திய அரசை நேரடியாக விமர்சிக்கவில்லை.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has harshly criticized the central government. He accused the federal government of enslaving the states. Stalin said he hoped the financial situation in Tamil Nadu would improve soon