அதெல்லாம் இல்ல! மேட்டரே வேறயாம்.. 2 நாளில்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்ல போகும் "அந்த" நல்ல செய்தி என்ன?

சென்னை: இன்னும் 2 நாட்களில் முக்கியமான நல்ல செய்தி ஒன்றை வெளியிடுவேன் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரின் இந்த அறிவிப்பு பல யுகங்களுக்கு வழி வகுத்துள்ளது.

சென்னை 45-வது புத்தகக் கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து நேற்று சென்னையில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், இன்னும் 2 நாட்களில் முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிடுவேன் என்று கூறினார். ஒரு முக்கியமான நல்ல செய்தியை கூறுவேன்.

இப்போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கிறது. இப்போது நான் நலத்திட்டங்கள், அறிவிப்புகள் எதையும் வெளியிட கூடாது. அது தேர்தல் விதி மீறலாக இருக்கும்.

Tamilnadu CM Stalin hints out a piece of good news in the next two days: What it is really?