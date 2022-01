ராஜேந்திரபாலாஜி கைது: தமிழக அரசுக்கு அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பிய ஜெயக்குமார்.. பரபர பேட்டி!

Chennai

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக பலர் புகார் கொடுத்த நிலையில் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

ராஜேந்திரபாலாஜியின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அவரை கைது செய்யலாம் என்று போலீசாருக்கு அனுமதி அளித்தது. இந்த தகவல் அறிந்தவுடன் ராஜேந்திரபாலாஜி தலைமறைவாகி விட்டார்.

Tamilnadu Former minister Jayakumar has said that the charges against Rajendra Balaji have not been proved to the extent that the personnel can search for them. He also alleged that the Pongal gift given by the Tamil Nadu government was substandard