நாகரிகமற்ற செயல்.. இதை மட்டும் செய்யாதீங்க.. ஸ்டாலினுக்கு ஒருசேர கோரிக்கை வைக்கும் ஓ.பி.எஸ்-இ.பி.எஸ்

Chennai

சென்னை: அம்மா வளாகம் பெயர் மாற்றத்தை கைவிட வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு அதிமுக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டாக வெளியிட்ட அறிக்கை:

எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும்' என்பதற்கேற்ப விலையில்லா அரிசி வழங்கும் திட்டம், பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம், தொட்டில் குழந்தைத் திட்டம், மாணவ மாணவியருக்கு மிதிவண்டி வழங்கும் திட்டம், மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம், அம்மா உணவகங்கள் மூலம் குறைந்த விலையில் உணவு வழங்கும் திட்டம், வீட்டு மின் நுகர்வோர்களுக்கு 100 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம்,

AIADMK has demanded the Tamil Nadu government to drop the name change of Amma valagam. The AIADMK has said that taking one name and putting another name is like insulting one and praising another