தமிழகத்தில் தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் கைவிடப்படுகிறதா? பட்ஜெட் அறிவிப்பால் பரபரப்பு

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டில் மக்களை கவர்ந்துள்ள கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டம், தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்துக்கு மாற்றாக கொண்டு வரப்பட்டு இருப்பது பட்ஜெட் குறிப்பின் மூலம் தெரியவந்து உள்ளது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசின் முழு நீள பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் காகிதமின்றி டிஜிட்டல் முறையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு துறைகளுக்கான நிதியை பிடிஆர் அறிவித்தார்.

The budget memorandum reveals that the scheme of giving Rs.1000 per month to college girl students has been introduced as an alternative to the scheme of giving gold to graduade womens while marriage.