தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள்.. தமிழக அரசு ஈட்டிய வருமானம் என்ன? எவ்வளவு மக்கள் பயணம்?

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி இயக்கப்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் குறித்த தகவலை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் உள்ள வெளி மாவட்ட மக்கள் பலரும் சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொண்டனர். சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் ஆகிய 3 நாட்கள் தீபாவளி விடுமுறையாக இருந்ததால், லட்சக்கணக்கான மக்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணித்தனர்.

இதற்காக தமிழக அரசு தொடர்ந்து 3 நாட்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கியது. அதேபோல் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டண அதிகரிப்பால், ஏராளமான மக்கள் அரசு பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொண்டனர்.

The Tamil Nadu government has released the information about the revenue generated by the special buses run on the occasion of Diwali festival.