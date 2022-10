சபாஷ்! தூய்மைப் பணியாளர்களை பெருமைப்படுத்த அரசு உத்தரவு.. நவம்பர் 1ஆம் தேதி கிராம சபை கூட்டங்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள 12,525 ஊராட்சிகளிலும் வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி கிராம சபை கூட்டம் நடத்த தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கிராம சபை கூட்டங்கள் எவ்வாறு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது குறித்த அறிவுறுத்தல்களையும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சித்துற ஆணையர் தாரேஸ் அகமது சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

கிராம ஊராட்சி அளவில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த தூய்மைக் காவலர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு கிராம சபையில் பாராட்டு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மதுரையில் எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணி தொடங்கும் தேதியை கூற முடியாது- மத்திய அரசு

English summary

TN government has issued an order to hold Gram Sabha meeting on November 1 in all 12,525 Panchayats in Tamil Nadu on the occasion of Local body Day. TN government has also issued instructions on how Gram Sabha meetings should be conducted.