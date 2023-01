ஆண்டாள் கோவில் கோபுரத்தையும் ஆளுநர் மதிக்கல.. பாஜக என்ன செய்யப்போகுதோ? சீண்டிய பத்திரிகையாளர்!

Chennai

ஆளுநர் மாளிகையே தமிழ்நாடு அரசு சொத்து தான்.. ரோஷம் இருந்தா.. வெளியேறுங்கள்.. பாய்ந்து வரும் திமுக!

சென்னை : தேசியத்தையும் அவமதித்து, ஆண்டாள் கோபுரத்தையும் புறக்கணிப்பதுதான் ஆளுநருக்கு அழகா? தமிழ்நாடு அரசின் முத்திரையை பயன்படுத்தாமல் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் கோபுரத்தையே கவர்னர் தூக்கி எறிந்திருக்கிறாரே? பாஜகவினர் என்ன செய்யப்போகிறார்கள்?" எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பத்திரிகையாளர் குபேந்திரன்.

ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் பொங்கல் விழாவுக்கான அழைப்பிதழில் தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தையும், தமிழ்நாடு அரசின் இலச்சினையும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சையாக உருவெடுத்துள்ளது.

நேற்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் ரவி, தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த ஆளுநர் உரையில் சில பகுதிகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்ததும், தேசிய கீதம் பாடுவதற்கு முன்பே அவையில் இருந்து வெளியேறியதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

"Insulting the national anthem and ignoring the Andal Gopuram is good for the governor? What BJP going to do?” : Journalist Gubendiran has questioned.