4 பாயிண்ட்.. ஆளுநர் ரவி மீறிட்டார்.. “நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம்”.. சுப.வீ எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை : அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராகவே செயல்படும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப் பெற வேண்டும். இல்லையென்றால் நாடு முழுவதும் ஆளுநருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என சுப.வீரபாண்டியன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போர்க்கொடி தூக்கி வருகின்றன. ஆளுநரை திரும்பப் பெறக்கோரி குடியரசுத் தலைவரிடம் திமுக கூட்டணி எம்.பிக்கள் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது,

இந்நிலையில், திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை பொதுச் செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் தலைமையில் ஆளுநரை திரும்பப் பெறக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது

English summary

Suba Veerapandian has warned that, TN Governor RN Ravi who is acting against the Constitution should be recalled, Otherwise there will be demonstrations against the governor across the country.