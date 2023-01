பொழுது போகாததால் இப்படி பேசுறார்..நமக்கு கோடி வேலை இருக்கு..ஆளுநரின் தமிழகம் பேச்சால் சீமான் ஆவேசம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆளுநர் அவர் வாங்கும் சம்பளத்திற்காக எதையாவது பேச வேண்டும் என்று பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். அவருக்கு பொழுது போகவில்லை. இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுட்டு போய்விட வேண்டும் என சீமான் ஆவேசமாக பதிலளித்துள்ளார். தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு என்பதைவிட தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று பேசியது சர்ச்சையான நிலையில் சீமான் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கிண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில், 'விடுதலைப் போராட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பல்வேறு பிரிவினைகள் நம்மிடையே இருந்தன. இப்போது நமது நாடு ஒரே பாரதம். இதில் அனைவரும் அங்கம்' என்று பேசினார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், " தமிழகத்தில் தவறான, எதிர்மறையான அரசியல் அணுகுமுறைகள் இருக்கின்றன. இது ஒழிக்கப்பட வேண்டும். இந்தியா என்பது ஒரே நாடு. ஆனால் சிலர் அமெரிக்காவை போல பல தேசங்கள் இணைந்த நாடாக கருதுகின்றனர். அது தவறு. தமிழர்கள் தங்களை திராவிடர்களாக உணருகின்றனர். தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்று சொல்வதே சரியாக இருக்கும். திராவிட ஆட்சியில் 50 ஆண்டுகளாக மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர்" என்று பேசினார்.

English summary

The governor is talking about saying something for the salary he is getting. He was not amused. Seeman furiously replied that he should buy this ear and leave it in this ear. Seeman has said this amid controversy that Tamil Nadu Governor RN Ravi said that it would be more appropriate to say Tamil Nadu rather than Tamil Nadu.