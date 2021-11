தடுப்பூசி போட்டால் மட்டுமே பொது இடங்களில் அனுமதி.. தமிழக அரசு அதிரடி.. முழு விவரம்!

Chennai

சென்னை: தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பொது இடங்களில் அனுமதி அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக பொது சுகாதார சட்ட ஆணையில் திருத்தம் செய்து வெளியிடப்பட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது. கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு தடுப்பூசிகள் பிரதானமாக போடப்படுகின்றன.

தடுப்பூசி போட்டீங்களே பதிவாகிடுச்சானு போன்ல கேட்டா.. உஷாரா இருங்கள்.. புது வகையான மோசடி வைரல்!

Tamil Nadu government has announced that only those who have been vaccinated will be allowed in public places. This has been amended and published in the Tamil Nadu Public Health Law Order