அங்கீகாரம் இல்லாத மனை பதிவு.. களம் இறங்கும் தனி டீம்... சிக்கலில் 168 சார்பதிவாளர்கள்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அங்கீகாரம் இல்லாத மனையை பதிவு செய்தததாக கூறப்படும் புகார் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி 168 சார்பதிவாளர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பத்திரப்பதிவு துறை திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நடந்த அங்கீகாரமற்ற பத்திரப்பதிவுகள் குறித்து தனி டீம் விசாரணை நடத்த உள்ளதால் அதிகாரிகள் பெரும் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் அங்கீகாரம் இல்லாத மனைகளை பத்திரப்பதிவு செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது,. இதனால் ஏற்கனவே பத்திரப்பதிவு செய்த மனைகளை வரன்முறை செய்வது தொடர்பாக, ஆலோசித்த தமிழக அரசு, கடந்த 2016 அக்டோபர் 20ம் தேதிக்கு முன்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களை வரன்முறை செய்யும் திட்டத்தை கடந்த 2017ல் மே 4ம் தேதி அறிவித்தது.

வேலையை காட்டிய தாலிபான்: நடு வீதியில் கிரேன்களில் கொன்று தொங்க விடப்பட்ட 3 ஆண்கள்.. காரணம் தெரியுமா?

ஆனால், வரன்முறை கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறி 14 லட்சம் மனைகளில் 4 லட்சம் மனைகள் மட்டுமே வரன்முறை செய்யப்பட்டன. அதே நேரத்தில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் சில சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லட்சக்கணக்கில் பணம் பெற்றுக்கொண்டு அங்கீகாரம் இல்லாத மனைகளுக்கு சட்ட விரோதமாக பத்திரப்பதிவு செய்ததாக புகார் எழுந்தது.

English summary

TN Govt Departmental action against 168 sub registrar who registered unauthorized land. Authorities are in a state of panic as a separate team is set to investigate unauthorized land registrations over the past five years.