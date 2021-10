போலீஸ் விசாரணையில் உயிரிழந்த ஆட்டோ டிரைவர்.. குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: காவல் நிலையத்தில் போலீஸ் விசாரணையின்போது உயிரிழந்த ஆட்டோ டிரைவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மேட்டுக்குப்பம்தைச் சேர்ந்தவர் சொக்கி. இவரது மகன் கதிரவன், ஆட்டோ டிரைவர். கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31ம் தேதி மாலை கதிரவன் வீட்டில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.

தமிழகத்தில் அதிவேகமாக சரியும் கொரோனா கேஸ்கள்.. அதிக பாதிப்பு, உயிரிழப்பில் சென்னை டாப்!

English summary

Tamil Nadu State Human Rights Commission has ordered the Tamil Nadu government to pay Rs 5 lakh compensation to the family of the auto driver who died during the police investigation at the police station