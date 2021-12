'இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம்'.. பெற்றோர்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தொடங்கப்படும் என்று தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் 'இல்லம் தேடி கல்வி' என்ற திட்டத்தை சில மாதங்களுக்கு முன்பு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

கொரோனா பெருந்தொற்றுப் பரவல் சார்ந்த பொதுமுடக்கக் காலங்களில், பள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இடைவெளியைக் குறைக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said illam thedi kalvi program will be launched in all districts in Tamil Nadu, Chief Minister MK Stalin launched the illam thedi kalvi program a few months ago