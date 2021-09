இனி ஓடவும் முடியாது; ஒளியவும் முடியாது.. தமிழகத்தில் நில ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு முதல்வர் வைத்த செக்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்கப்படும், ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இனி தப்ப முடியாது என்று தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்..ஆர். ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

சென்னையை அடுத்த செம்மஞ்சேரியில் அரசுக்கு சொந்தமான சுமார் 91 ஏக்கர் நிலம் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு முதல் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது. நிலத்தை மீட்ககோரி 2013-ம் ஆண்டில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த நிலையில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு இருந்த 91 ஏக்கர் நிலத்தையும் தமிழக அரசு இன்று அதிரடியாக மீட்டுள்ளது. இந்த நிலத்தில் வசித்து வந்தவர்களை வெளியேற கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Revenue and Disaster Management Minister KKSSR Ramachandran has said that the occupied lands will be reclaimed all over Tamil Nadu and the occupiers can no longer escape