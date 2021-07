இன்னும் 2 மாசம்தான்.. 'குட்கா' புகையிலை பொருட்களை முழுமையாக ஒழிச்சிடலாம்.. அமைச்சர் மா.சு உறுதி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இரண்டு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் புகையிலை பொருட்களை கட்டுப்படுத்த முழு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் தமிழ்நாட்டை புகையிலை, குட்கா இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்க ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், மாநகராட்சி அதிகாரிகள், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள், காவல்துறை, வணிகர் சங்கம் , மருத்துவத்துறை என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டனர்.

புதையல் ஆசை.. ஜோதிடர் பேச்சை நம்பி.. வீட்டுக்குள் 20 அடி குழி தோண்டிய கும்பல்.. 3 பேரை அள்ளிய போலீஸ்

''புகையிலை இல்லா மாநிலம் தமிழ்நாடு'' என்று உருவாக நாம் ஒன்றிணைவது அவசியம் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு நிருபர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:-

English summary

Health Minister Ma Subramanian said that full measures will be taken to control tobacco products in Tamil Nadu within two months