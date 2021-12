ஆவின் ஊழல்: 'ராஜேந்திர பாலாஜி பற்றி திடுக் தகவல்கள் வரும்..வெயிட் அண்ட் சீ..'​ அமைச்சர் நாசர் பன்ச்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுத் தொடர்பாக அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் இன்று தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் நிலையங்கள் மற்றும் ஆவின் பால் உற்பத்தி நிலையங்களில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஊழல் குற்றச்சாட்டுத் தொடர்பாகத் தெரிவித்த கருத்து பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஓடி ஓளியும் ராஜேந்திர பாலாஜி... விடாது விரட்டும் தனிப்படை.. எங்கே இருக்கிறார்? வெளியான புது தகவல்

English summary

TN minister Nasar explains about aavin scam and who is behid it. Minister Nassar said more information about aavin scam would be released soon.