சக்சஸ்.. ஆப்ரேசன் கஞ்சா 2.0.. போலீசாருக்கு பறந்த உத்தரவு..மூட்டை மூட்டையாய் கஞ்சா.. 350 பேர் கைது.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆப்ரேசன் கஞ்சா 2.0 மூலம் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடந்த 2 நாட்களாக நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டையில், 300 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்ததாக 350 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கஞ்சா விற்பனை அதிகரித்து வந்த நிலையில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கஞ்சா போதைக்கு அடிமையாகி, செயின் பறிப்பு உள்ள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுவதாக அதிர்ச்சி சம்பவங்களும் அதிகரித்தது.

3 நாட்கள் வறுத்தெடுக்கப் போகும் வெயில்.. வானிலை ஆய்வு மையம் “எச்சரிக்கை”.. செய்ய வேண்டியவை! கூடாதவை!

இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படுவதோடு மாணவர்களின் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில், கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னர் தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தமிழக போலீசாருக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பினார்.

English summary

According to the police, 300 kg of cannabis was seized and 350 people were arrested for hoarding and selling cannabis during a search operation conducted across Tamil Nadu in the last two days by Operation Cannabis 2.0.