நாளைக்கு வேலைக்கு போக போறீங்களா?.. பேசாம பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்டு வீட்ல இருங்கள்.. வெதர்மேன் அட்வைஸ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வேலைக்கு செல்பவர்கள் நாளை மனைவி பேச்ச கேட்டுகிட்டு வீட்ல கூட இருக்கலாம் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆகியவை அடுத்தடுத்து வந்ததால் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

பொதுவாக மழை குறித்த அப்டேட்டுகளை சென்னை வானிலை மையம், இந்திய வானிலை மையம் ஆகியவை வந்தாலும் தனியார் ஆய்வாளர்களும் சில மாடல்களை கணித்து வருகிறார்கள்.

English summary

TN Weatherman says that tomorrow in the day time there will be heavy rain in chennai TN Weatherman Pradeep John says that tomorrow in the day time there will be heavy rain in chennai.