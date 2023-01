பணமதிப்பிழப்பால் பிரதமர் மோடி எதையும் சாதிக்கவில்லை! பணப்புழக்கம் தான் அதிகரிப்பு! காங்கிரஸ் சாடல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் பிரதமர் மோடி எதையும் சாதிக்கவில்லை என்றும் பணப்புழக்கம் தான் அதிகரித்துள்ளது எனவும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி விமர்சித்துள்ளது.

பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை என்பது அப்பட்டமான ஒரு மக்கள் விரோத பேரழிவு நடவடிக்கை என்ற குற்றச்சாட்டிலிருந்து பிரதமர் மோடி தப்ப முடியாது எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;



The Tamil Nadu Congress Committee has criticized the Prime Minister Modi has not achieved anything due to demonetisation and has only increased the flow of money.