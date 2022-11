டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு ரிசல்ட் எப்போது.. தோராய கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் யாருக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 நிலை பதவிகளுக்கான கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் குறித்து தேர்வர்கள் மத்தியில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்து வருகின்றன. கட் ஆஃப் மதிப்பெண் குறைந்த பட்சம் எத்தனை மதிப்பெண்கள் இருக்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு குரூப் 4 தேர்வு எழுதியவர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு குரூப் 4 பதவிகளுக்கான அறிவிக்கையை டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வாணையம் கடந்த மார்ச் மாதம் 28ம் தேதி வெளியிட்டது. 7,301 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 22 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.

கடந்த ஜூலை மாதம் 24ம் தேதி நடைபெற்ற எழுத்துத் தேர்வில், 18.5 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டனர். சுமார் 3.5 லட்சம் பேர் தேர்வில் கலந்து கொள்ளவில்லை. முன்னதாக, தேர்வாணையம் வெளியிட்ட உத்தேச கால அட்டவணையில், தேர்வு முடிவுகள் அக்டோபர் மாதம் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

English summary

The TNPSC Group 4 cutoff will be released along with the TNPSC Group 4 result. The Commission will release the TNPSC Group 4 Cutoff for all the categories separately.