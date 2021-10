இன்று உலக உணவு தினம்.. உணவை வீணாக்காதீர்கள்! பேராசிரியர்.டாக்டர்.சு.முத்துச் செல்லக் குமார்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: உலக உணவு தினம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு (United Nations Food and Agriculture Organisation) 1945 இல் நிறுவப்பட்ட தேதியை நினைவுகூரும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 16 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டிற்கான உலக உணவு தினத்தின் கருப்பொருள் "ஆரோக்கியமான நாளைக்காக இன்றைய பாதுகாப்பான உணவு" என்பதாகும்.

இந்த நாள், உலகின் பல்வேறு சுவையான உணவுகளைக் குறித்து அறிந்து அவற்றை சாப்பிட மட்டுமில்லாமல்,ஒரு வேளை சாப்பிடவே வாய்ப்பில்லாமல் வறுமையில் இருக்கும் மக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதையும் நாம் மிகவும் முக்கிய நோக்கமாக கொள்ள வேண்டும்.

உணவு மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல,அவர்கள் வளர்க்கும் விலங்குகளுக்கும், செல்லப் பிராணிகளுக்கும்,அவர்கள் வளர்க்கும் பறவைகளுக்கும், அவர்கள் வளர்க்கும் மீன்களுக்கும் தொடர்ந்து தேவைப்படுகிறது.

உலக அளவில் உணவு வீணாக்கல் தமிழ் நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதிலும்,ஏன் உலக அளவில்,வளர்ந்த,வளரும் நாடுகளிலும் கூட தேவையில்லாமல்அன்றாடம் உணவை வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சிறப்பு நிறுவனமான உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு (FAO) கூற்றுப்படி,உலக அளவில், முன்றில் ஒரு பங்கு உணவு உற்பத்தி வீணாக்கப்படுகிறது. ஆதாவது,,1.3 பில்லியன் டன் உணவானது வீணடிக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?47 லட்சம் கோடியாகும்!

மாறி வரும் சுற்றுப்புற,கால சூழ்நிலைகளால் வருங்காலங்களில் உணவு பற்றாக்குறை பெருமளவு விஸ்பரூபம் எடுக்குமென உலக பொருளாதார அமைப்பு உலக நாடுகளை எச்சரித்து வருகிறது. உணவை வீணாக்குவதில் உலக அளவில் ரஷ்யா முதலிடத்திலும், இந்தியா 7 வது இடத்தில் இருக்கின்றன.

நமது நாட்டில் உணவு வீணாக்கல் வருடந்தோறும் நமது நாட்டில் மொத்த உணவு உற்பத்தியில்,40% வீணடிக்கப்படுகிறது. உணவை வீணாக்குவதால்,வருடந்தோறும் நமது நாடு சுமார்,58,000 கோடி பணத்தை இழக்கிறது.இந்தியாவில் தினந்தோறும் வீணடிக்கப்படும் உணவின் மதிப்பு சுமார் 244 கோடி என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

நமது நாட்டில் அரிசி முதலான தானியங்களும், பருப்புகளும்,காய்கறி பழங்களும் பெருமளவு வீணடிக்கப்படுகின்றன.

நமது நாட்டில், சாலையின் இருபுறமும்,வீடுகள்வெளியேற்றும் குப்பைகளிலும்,போகுமிடம் எல்லாம் போடப்பட்டிருக்கும் அனைத்திலுமே உணவு பொருட்கள் வீணாக எந்த அளவு உள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம்.

உலக நாடுகளின் பட்டினிப் பட்டியல்: பாகிஸ்தானைவிட மோசமான இடத்தில் இந்தியா

English summary

World Food Day is celebrated on October 16 each year to commemorate the founding of the United Nations Food and Agriculture Organization in 1945.