தமிழகத்தில் சுட்டெரித்த வெயில்... சாலையில் ஆம்லெட் போடலாமோ - இப்பவே இப்படியா

Chennai

தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மதுரை, திருச்சியில் அதிகபட்சமாக 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. 9 நகரங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் தாண்டி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. ஆங்காங்கே வெப்பச்சலனத்தால் மழையும் பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் 100 டிகிரி வெப்பநிலையை நெருங்குகிறது வெயில். சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் 99 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலையும், நுங்கம்பாக்கத்தில் 96 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெயிலும் பதிவாகியுள்ளது. வரும் ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில் வெயிலின் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் பிப்ரவரி இறுதியில் இருந்தே வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து விட்டது. பல நகரங்களில் அனல்காற்று வீசுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The impact of the summer sun has begun to increase in Tamil Nadu. Maximum temperature of 104 degrees Fahrenheit was recorded in Madurai and Trichy. Temperatures in excess of 100 degrees Fahrenheit have been reported in 9 cities. It is raining intermittently due to convection.