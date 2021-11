தங்கம் விலை விக்கிற தக்காளியால நிலைமை இப்படியாயிருச்சு... ரொம்ப சோதிக்காதீங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொடர்கனமழை வெள்ளத்தினால் தக்காளிச் செடிகள் அழுகத்தொடங்கி விட்டன. சந்தைக்கு வரத்து குறைவினால் தக்காளி விலை உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு கிலோ தக்காளி 160 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தக்காளி விலையைக் கேட்டு இல்லத்தரசிகள் கண்ணீர் விட்டாலும் மீம்ஸ் கிரியேட்டர்கள் புகுந்து விளையாட ஆரம்பித்து விட்டனர். சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வரும் சுவையான தக்காளி மீம்ஸ்களைப் பார்க்கலாம்.

விலைகுறைவினால் தக்காளியை பெட்டி பெட்டியாக கீழே கொட்டிய காலமும் உண்டு. இப்போது விலை அதிகரிப்பால் தங்கம் போல பாதுகாத்து வருகின்றனர்.

மழைக்காலம் முடியும் வரை தக்காளி விலை குறைய வாய்ப்பு இல்லை என்றே வியாபாரிகள் கூறி வருகின்றனர். தக்காளி வாங்குவதற்கு லோன் கொடுத்தாலும் ஆச்சரியமில்லை.

English summary

Tomato plants have begun to rot due to the continuous flooding. Tomato prices have peaked due to declining supply to the market. A kilo of tomatoes sells for 160 rupees. Even though housewives shed tears over the price of tomatoes, meme creators have begun to infiltrate and play. You can see the delicious tomato memes that are browsing on social websites.