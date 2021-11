இன்று இரவு.. சென்னை உஷார்.. 100 மி.மீ வரை மழை கொட்டும் 'ஃபுல் எபக்ட் சினாரியோ': வெதர்மேன் அலர்ட்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் பகுதிகள் இன்று இரவு முதல் நாளை காலை வரை ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை போன்றவற்றால், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உட்பட தமிழகம் முழுக்க கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக, பல மாவட்டங்களிலும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் விடுமுறை அறிவித்து வருகின்றன.

இன்னும் 5 மி.மீ. மழைதான்.. பெய்தால் நவம்பர் 2015 ரெக்கார்டை பிரேக் செய்யலாம்.. வெதர்மேன்!

English summary

Tonight to morning we need to be careful, as we can see the pull effect rains are happening with winds converging right over Chennai, Kancheepurm, Tiruvallur and Chengalpet. These rains can some times surprise use, we have seen in the past when a low forming in arabian sea, the clouds it can pull from other side can be persistent and dump 50-100 mm, says Tamil Nadu Weatherman Pradeep John.