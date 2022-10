அமைச்சர் சிவசங்கர் திடீர் ஆய்வு.. ‘ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால்’.. வார்னிங்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தனியார் பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது குறித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு குழுக்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கட்டணம் கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்டால் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில், தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் மற்றும் பயணிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சிவசங்கர், கடந்த ஆண்டுகளை விட முன்பதிவு செய்து பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Various groups across Tamil Nadu are investigating the high fares charged by private buses. Minister Sivashankar said that action will be taken if ticket is charged extra in omni buses.