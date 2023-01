அப்படியே விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்னு நெனப்பு.. காயத்ரியை ஒருமையில் விமர்சித்த திருச்சி சூர்யா

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கதவுன்னாலே உங்களுக்கு ஏம்மா பிரச்சினையா இருக்குது என காயத்ரி ரகுராமை திருச்சி சூர்யா சிவா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜகவில் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வந்தவர் காயத்ரி ரகுராம். இவர் தமிழகத்தில் பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில் இவர் டெய்சி சரண்- திருச்சி சூர்யா விவகாரத்தில் கருத்து சொன்னதால் இவர் கட்சிக்கு களங்கம் விளைவித்ததாக 6 மாதங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

அண்ணாமலையின் வார்ரூமிலிருந்து காயத்ரி மீது மோசமான கருத்துகளை முன் வைப்பதாக தினந்தோறும் டிவிட்டரில் புகார் கூறி வந்தார். இந்த நிலையில் அவர் கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். கட்சியிலிருந்து கனத்த இதயத்துடன் வெளியேறுவதாகவும் அறிவித்திருந்தார்.

