எடப்பாடி இல்லையாம்! அப்போ அவரா? ‘இக்கு’ வைத்து பேசிய தினகரன்! டக்கென திரும்பிய தலைகள்!

சென்னை : 2024 தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிரமாக ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் குட்டையைக் குழப்பி விட்டுள்ளார். தினகரன் சொன்ன விஷயம் ஈபிஎஸ் தரப்பினரை யோசிக்க வைத்துள்ளது.

திமுகவை வீழ்த்த அதிமுக கூட்டணி சேரத் தயார் என்று பகிரங்கமாக அறிவித்த தினகரனை, 1% கூட அமமுகவுடன் கூட்டணிக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக் கூறி 'நோஸ் கட்' செய்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

இதனால், கடுமையாக அப்செட் ஆன தினகரன், நான் எடப்பாடி கூட்டணியில் இணையவே மாட்டேன் எனப் பேசி வருகிறார். நேற்று கூட, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான டுபாக்கூர் அணியில் நான் இணைய வாய்ப்பே இல்லை எனக் கூறினார்.

யார் தலைமையில் கூட்டணி அமையும் என்ற கேள்விக்கு யார் பெயரையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல், நான் ஒரு பெயரை அனுமானம் செய்து வைத்திருக்கிறேன் எனக் கூறியுள்ளார் தினகரன்.

ஈபிஎஸ் டீம் 'டாப்' தலைவருக்கு டெல்லி புள்ளியின் அசைன்மென்ட்? அதே நாளில் நடந்த மீட்டிங்! கேம் மாறுதே!

All the key parties are actively engaged in consultations regarding the 2024 election alliance. AMMK general secretary TTV Dinakaran has confused Edappadi Palaniswami faction. What TTV Dhinakaran said has made the EPS team shock.