கைவிடாதீங்க.. செயல்ல காட்டுங்க.. தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியான மாணவியின் தாய் உருக்கம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையின் பரிந்துரையை அரசு செயலில் காட்ட வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என தலையில் குண்டு பாய்ந்து மரணமடைந்த மாணவி ஸ்னோலின் தாய் வனிதா உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். 2018ல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்.

தூத்துக்குடியில் பதற்றமான சூழல் ஏற்படவே தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. பொதுமக்கள் அமைதியான வழியில் போராடினர்.

தூத்துக்குடி சூடு! நொடிக்கு நொடி போன அப்டேட்.. டிவி பார்த்து அறிந்து கொண்டதாக எடப்பாடி சொன்னது தவறு!

English summary

The government should act on the recommendations of the Aruna Jagadeesan report on the Tuticorin firing. Apart from that, Vanitha, the mother of the student who died after being hit by a bullet in the head, said that the Sterlite plant should be shut down permanently.