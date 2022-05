"வேல்முருகன் என்னை மிரட்டினார்.. யாருமே கண்டுக்கல”- பாஜகவில் இணைந்தது பற்றி காயத்ரி பரபரப்பு பேட்டி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகனின் முன்னாள் மனைவி காயத்ரி பா.ஜ.கவில் இணைந்தார்.

வேல்முருகன் தொடர்ந்து தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து வந்ததாகவும், தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளவே பா.ஜ.கவில் இணைந்ததாகவும் காயத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

வேல்முருகன், காயத்ரியை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவாகரத்து செய்த நிலையில், காயத்ரி தற்போது பா.ஜ.கவில் இணைந்துள்ளதும், வேல்முருகன் மீது குற்றம்சாட்டியுள்ளதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Gayatri, the ex-wife of Tamizhaga vazhvurimai katchi leader Velmurugan MLA, has joined the BJP. Gayatri accused Velmurugan made death threats to her and that she had joined the BJP to save herself.