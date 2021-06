திண்டிவனம், செய்யாறில் 2 பெரும் தொழிற்சாலைகள்.. 22 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு- ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வடமாவட்டங்களில், தொழில் வளர்ச்சியை பெருக்க, திண்டிவனம் மற்றும் செய்யாறு பகுதியில் 22 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு தரும் வகையில் இரண்டு பெரும் தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்படும் என்று சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில், சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தொழில் நிறுவனங்கள் பல குவித்துள்ளன.

இதன் காரணமாகதமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பணி நிமித்தமாகவும் தொழில் செய்யவும் இந்த மாவட்டங்களுக்கு அதிகப்படியாக மக்கள் வருகிறார்கள்.

English summary

Tindivanam and Cheyyar factory: Chief Minister MK Stalin announced in the Assembly that two large factories would be set up in Tindivanam and Cheyyar to employ 22,000 people to boost industrial growth in the Northern Districts. In Tamil Nadu, Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur districts have a large number of businesses. Due to this, more and more people are coming to these districts from different parts of Tamil Nadu for work and employment.