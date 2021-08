சினிமா டைரக்டராக வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போனில் ஆழம் பார்த்த போது சிக்கிய இரு பிளஸ் 2 மாணவர்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சினிமா டைரக்டர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசையில் வீட்டுக்கு தெரியாமல் வெளியேறிய 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் இருவரை போலீஸார் அறிவுரை கூறி பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள சேனன்கோட்டையை சேர்ந்த வேலுச்சாமி. இவரது மகன் ஹரிஹரன். அது போல் வேடசந்தூர் அய்யனார் நகரை சேர்ந்தவர் சரவணன். இவரது மகன் ஸ்ரீராம். இருவரும் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார்கள்.

சினிமாவில் இயக்குநராக வேண்டும் என்ற ஆசையில் வீட்டுக்கு தெரியாமல் 12 ஆயிரம் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு கடந்த புதன்கிழமை சென்னைக்கு சென்று அங்கு வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தனர்.

மாணவர்கள் மனதளவில் பாதிப்பு...பள்ளிகளை திறக்க நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பரிந்துரை

English summary

Two Plus 2 students caught by police in Chennai after they came out from their home.