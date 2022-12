அறிவுரை எல்லாம் வேண்டாம்.. கருணாநிதியின் ஜீன், ரத்தம் உதயநிதியிடம் உள்ளது.. அன்பில் மகேஷ் ஒரேபோடு

Chennai

சென்னை: உதயநிதிக்கு அறிவுரை எல்லாம் வேண்டாம். ஏனென்றால் அவர் கருணாநிதியின் பேரன், அவரது ஜீன், ரத்தம் எல்லாம் அப்படியே உள்ளது. அந்த உழைப்பை கண்டிப்பாக உதயநிதி செய்வார் என அவரது நண்பரும், பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரான அன்பில் மகேஷ் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்று ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்நிலையில் தான் இந்நிலையில் தான் முதல் முறையாக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று அமைச்சராக பதவியேற்றார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த விழாவில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக பொறப்பேற்றார். உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பதவி பிரமாணம், ரகசிய காப்பு பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

4 அமைச்சர்களின் துறை மாற்றம்.. 3 பேரின் இலாகா உதயநிதிக்கு.. அமைச்சரவையில் நடக்கப்போவது இதானா? பரபர!

Udhayanidhi does not need advice. Because he is Karunanidhi's grandson, his genes and blood are all the same. His friend and School Education Minister Anbil Mahesh said that Udhayanidhi is a person who will definitely pay for that effort.